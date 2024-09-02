最近山東青島嶗山風景區發生一起交通事故，開著路虎（Land Rover，台譯「荒原路華」）休旅車並逆向行駛造成事故的女性駕駛對另一名休旅車男性司機狂搧十幾廿下的巴掌，打得這位男性司機口鼻流血。從網傳影片顯示，女子邊打人還邊叫囂：「 我逆行怎麼了？我打你怎麼了？」這段影片隨即在網上瘋傳成為火爆話題。事後雖然當地警方公布調查結果，聲稱打人的女子只是普通女村民，但網民都認為該「路虎女」肯定有強大的背景，當地公安才會為她吃案護航。

綜合陸媒報導，該名女子駕駛白色路虎休旅車跨車道逆行超車不成，追撞前方大客車，該女子下車後遷怒對向正常行駛的休旅車司機，先是瘋狂辱駡，隨後多次動手連扇對方十幾個巴掌，該年輕男性司機被打得口鼻流血，卻未還手。當時旁人勸阻無效，女子還不斷叫囂：「我逆行怎麼了？我打你怎麼了？」「你報警啊！」該女子隨後駕車逃走。

相關影片在網路上立即被網民瘋傳並快速成為熱門話題，隨即有青島當地媒體找到被打的男性司機，並且報導稱，被打司機是一名退役解放軍，經聯繫退役軍人事務部後，獲知已聯繫這名退役戰友了解情況，將為他提供法律服務，全力維護退役軍人合法權益。

報導稱，隔日女司機王某被嶗山區警方行政拘留並處罰款。隨後網上傳出是嶗山區城管局副主任，當地警方有官官相護之嫌，但嶗山區公安局表示，打人的女司機王某並非當地社區幹部，「這完是謠言」。肇事者多年前由外地嫁到青島市里，曾經營服裝店。這名駕駛路虎休旅車的38歲王姓女子因逆向行駛，而正向行駛的林姓男子未讓路，王姓女子下車辱罵並動手打人，將依法處以行政拘留10日，罰款1000元人民幣（合台幣4500元）。

報導說，被打的男性林姓司機表示，對此事不考慮和解，將申請行政覆議，通過法律維權。部份網民則對官方的調查結果大為質疑，認為該女子如此囂張，絕非普通市民，一定有相當的背景，希望警方能公布確實的調查結果，不要官官相護。