玖壹壹成員健志（廖建至）8月初曬出交往4年造型師女友Mia（陳甯亞）懷孕超音波照，開心宣布自己要當爸爸的好消息，並選在8月30日這天和女友求婚，包下摩天輪邀請春風、洋蔥在內一大群好友見證，完成幸福儀式。隔沒幾天，1日他也特別為孩子舉辦性別揭曉派對，寶寶性別一公布，健志笑得春風滿面。好友春風則開玩笑說：「可以混黑社會了」。

健志和Mia選在1日這天舉辦寶寶性別揭曉派對，場面十分溫馨，小倆口站在中間，身後佈滿了氣球，和大大的「baby」裝飾。寶寶性別揭曉那一刻，現場飄滿白色和藍色的氣球，透露生的是個「男孩」。答案揭曉時健志立即開心大笑，並親吻一旁的Mia，熱情動作讓Mia有點小害羞的微微遮臉，但還是甜蜜回吻對方。

玖壹壹成員健志和未婚妻Mia寶寶性別揭曉。(圖／翻攝自篠崎泫 IG、春風 IG)

現場邀來許多好友一起慶祝，芮德則在IG限時動態發文笑稱：「有那種前天求婚，今天性別公佈派對的嗎？有，在這邊」並開心表示自己猜對了寶寶性別。篠崎泫則是曬出公布答案那一刻，飄出許多藍色氣球的幸福畫面。同隊隊友春風則是不改幽默本性，搭上目前國片《角頭－大橋頭》熱潮，開玩笑說：「恭喜，可以混黑社會了」。事實上，先前健志宣布當爸消息時，曾透露小孩的乳名已經想好，如果是女兒乳名叫「優芙」，如果是兒子乳名叫「優福」。