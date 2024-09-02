民眾黨黨主席柯文哲被檢方指控涉嫌京華城圖利罪嫌，向法院聲請羈押，台北地方法院2日凌晨3點裁定無保請回。民眾黨主席柯文哲在臉書表示，檢調在搜索以後查扣手機跟硬碟，再拿裡面的資料去編故事，「這兩天當中可以說是極盡壓迫跟凌虐」，並強調容積率840％，其實他完全不知道，他認為法官算是扛住所有壓力了。

柯文哲表示，各位支持者，謝謝大家在這麼晚的時間來這裡。他認為，本來如果司法單位有問題可以傳訊他，不需要在清晨的時間，用搜索的方式，去搜索台灣主要在野黨的主席的住處、辦公室，還有中央黨部，特別是去搜索民眾黨的中央黨部，無法理解目的是什麼。

柯文哲控訴，「他們在搜索以後查扣手機跟硬碟，再拿裡面的資料去編故事，這兩天當中可以說是極盡壓迫跟凌虐」。

柯文哲表示，在最後答辯的時候，他直接跟法官講說所謂的京華城840％的容積率，其實當年在送公開展覽以後，再轉送都市計畫委員會以後，他完全沒有去過問，因為作為市長不應當去過問干預個案，所以後來容積率840％，其實他完全不知道，直到今年三、四月間媒體開始鬧這件事情，他才第一次知道說這個案子的容積率是840％。

柯說，他跟法官講說這個案子在目前所有的證據，也沒有證據柯文哲有去干預過這個案子。

柯文哲表示，最後在答辯的時候直接跟法官說，從這兩天檢察官的詢問方式，他已經知道他們的態度相當明確，所以他跟法官說「請你不要為難」，其實這一次真正辛苦的是法官，他扛住了最後的壓力。

柯文哲說，「好！我們回去！請各位回去休息了！我覺得這個法官算是扛住所有壓力了。」但是也要謝謝今天所有在場的支持群眾，謝謝你們，我們大家辛苦了，請大家好好平安地回去休息。