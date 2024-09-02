民眾黨主席柯文哲身陷京華城案，台北地院法官2日凌晨3時許裁定，柯文哲無保請回。民眾黨聲明表示，「感謝台北地方法院扛住壓力，還一生行事坦蕩、從政清廉自持的柯文哲一個公道。」

民眾黨指出，感謝所有守候在現場，等待了三天的朋友們，從8月30日清晨檢廉突襲搜索台灣主要在野黨主席的住家、辦公室、中央黨部開始，他們查扣了柯文哲的手機、硬碟，再從中找資料羅織罪名。

民眾黨說，儘管部分媒體、網路側翼，不斷配合當權者打擊異己，無所不用其極的程度，遠遠超過我們的想像和忍耐；儘管數日偵訊，使人民赤裸裸見證司法與媒體暴力，如何處處踐踏原則，擴大台灣社會的鴻溝與裂痕，使偵查不公開淪為笑柄；儘管柯文哲主席遭上銬、人還未走進法庭，已遭輿論千刀萬剮判處嚴厲極刑。

民眾黨強調，「我們仍陪著柯文哲主席忍辱負重、一路撐到現在。我們絕對不會退縮。」因為所有支持柯文哲、相信民眾黨的朋友和家人親友都不離不棄，我們會為捍衛柯文哲的清白奮戰到底。

民眾黨指出，未來的路還很艱辛，台灣民眾黨全體黨公職，背負著社會對刷新吏治、迎向改革的殷殷期待，肩負重責大任，我們會秉持「心存善念、盡力而為」的初衷繼續前行，堅守「清廉、勤政、愛民、愛鄉土」價值，繼續挺直腰桿，請跟我們一起，奮戰到底。