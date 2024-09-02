民眾黨主席柯文哲涉嫌京華城弊案，北檢依違背職務收賄罪、圖利罪聲押禁見。法官2日認為柯文哲犯罪嫌疑不重大，無保請回，檢方將提抗告。媒體人黃揚明表示，一堆綠營側翼熬夜又崩潰，是很溫馨的。

黃揚明今(2日)在臉書粉專貼文表示，首先，民眾黨不要忘記了，司法案件之外，柯文哲是「請假中」的黨主席，黨內自請調查程序還在進行中。政治獻金風暴還沒結束。其次，民眾黨支持者不要忘記了，北檢已表態將提抗告。最後，一堆綠營側翼熬夜又崩潰，是很溫馨的。

黃揚明接著表示，任一方都勿得意忘形，北檢確實難堪。

網友紛紛表示，「北檢辜負了社會對司法的期待，沒想到證據能如此薄弱」、「這次檢調兵分40幾路搜查連中央黨部電腦都扣了，還是沒查到不法金流，只能證明民眾黨跟阿北金流沒有違法，除非檢調拿出更有力證據，不然抗告應該也是不會過」、「看到了最後一句會心一笑」、「青青崩潰就是溫馨」。

也有網友說，「今天大家可以來觀察名嘴和側翼『悲傷五階段』的表演，首先是否認，接著可以看到憤怒、討價還價、沮喪，最後應該不會接受」、「但我是希望不要有裝傻期，特別是下注高空彈跳的那位扶龍王」、「北檢這次滿臉豆花，我也整夜還沒睡」。