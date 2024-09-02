「現在買新電腦的，百分之九十是奔著這個遊戲來的！」在中國深圳、全球最大電子聚落「華強北」，賣電腦的店鋪老闆從8月20日《黑神話：悟空》上市後，手就沒停過，不是接單報價、就是組裝電腦，一天10多張4.5萬元起跳的組裝電腦訂單，「首次有一個遊戲讓機器賣斷貨。」

中國電商巨頭京東數碼業務部負責人趙爍說，短短一周內，這隻猴子就讓他們「遊戲設備成交額年成長超過5倍，遊戲電腦成交金額增長也超過100％。」

這款中國3A級（Triple-A），高成本、高品質、高期望值的大型單機遊戲作品橫空出世，依遊戲數據網站Gamalytic顯示，截至9月1日在遊戲平台Steam上，已售出1500萬套，以每套定價59.99美元為計，開發商Game Science遊戲科學已進帳兩百億。

中國已是全球最大遊戲消費市場。（圖／翻攝自Bilibili官網）

台灣反應則是「口嫌體正直」，網路社群大打文化輸出衝擊與政治口水戰，但在大陸換機升級潮牽動下，台灣相關顯示卡、硬體與電腦股股價同步跟漲，連遊戲股、電信股也跟著喝湯，儼然「一隻猴子救PC」。

CTWANT記者走訪台北光華商場商圈，感受到「黑悟空」正在發威，有店家推出「黑悟空促銷方案」，有的店家顯示卡庫存已銷售一空，「最近銷量成長三成，很多人詢問後，一出手就是整台電腦換新。」販售組裝電腦的店員小黑告訴記者。正在逛商場的30多年資深老玩家跟記者說，「上次為了玩遊戲引發的換機潮，可能是2015年推出的巫師三！」

全國電子(6281)和燦坤(2430)的官方臉書也跟上流行，推出「悟空降世、神機助攻」、「伏猴神卡」等廣告。「8月份顯示卡銷售年增達雙位數，預期將推升高階筆電及 PC 相關產品銷售至新高峰。」燦坤表示。

玩家若想流暢體驗《黑神話：悟空》，燦坤推薦筆電應至少配備 NVIDIA RTX 4070 以上顯示卡，搭配 2K 以上螢幕及 240Hz 更新率，記憶體建議 16GB 以上，硬碟容量 1TB 起跳；桌機則要NVIDIA RTX 4070 Super 以上顯示卡、32GB 記憶體與1TB 以上硬碟空間，也需要高畫質、高更新率的電競型螢幕。

深圳的華強北電子商圈迎來好久不見的買氣。（圖／報系資料照）

就連科技大咖也談起黑悟空。和碩（4938）董事長童子賢出席27日「2024台灣創投年會」時，自嘲長大後就不太玩遊戲，但看好黑悟空的「堆疊」效果，「這款遊戲需要加裝新的顯卡，也會帶動很多硬體設備，大家在顯卡等硬體普及後，就會有更多遊戲開發者利用硬體的優勢，開發一些有趣、光影效果更好的遊戲，有助於帶動科技落實到消費者端。」

同一場合，宏碁（2353）董事長陳俊聖也說，3A遊戲大作接續上市，表面上看到的遊戲銷售、玩家統計數據，背後其實代表電競產業的穩健需求，「每當有高階的3A遊戲推出，就會為PC硬體裝置市場帶來機會。」

動作快的券商也快速綁好粽子，端出「黑悟空概念股」，由於這款遊戲標榜高解析度，對記憶體和顯示卡門檻要求高，身為全球電腦零組件產業鏈重鎮，包括威剛（3260）、創見（2451）、十銓（4967），以及技嘉（2376）、華碩（2357）、微星（2377）等台廠將受惠。

華南投顧董事長儲祥生表示，電腦產業每3至4年，會有一波新應用掀起換機潮，AI PC就是一個機會，但這次推出單機遊戲，對電腦設備有一定要求，玩家用的電腦往往要價10萬元左右，對顯卡的拉抬效果明顯。

第一金投顧董事長陳奕光表示，這款遊戲整個玩完需花90小時以上，有助帶動一波桌機、筆電升級潮，與AI PC一起拉動換機需求，第四季從晶片到組裝等供應鏈及品牌電腦都將受惠，包括最近漲不少的世芯-KY（3661），華碩、宏碁及電子五哥等，其他遊戲股鈊象（3293）、智冠（5478）等，也可望搭上話題漲一波。

宏碁董事長陳俊聖看好3A遊戲大作的流行，能為PC硬體裝置市場帶來機會。（圖／黃鵬杰攝）

摩爾證券投顧分析師陳昆仁表示，電競產業是PC下游少數持續成長的產品，儘管近年全球高通膨、疫情與戰爭，產值仍持續增加，而受益最大的絕對是輝達的GPU。輝達執行長黃仁勳做遊戲晶片起家，遊戲顯卡GPU約兩年一次大改版，2022年推出的4080系列，因AI需求還漲價，2024年預計推出的50系列，效能會再提升。

對於也想參加這場遊戲盛宴但電腦不夠高檔的玩家，愛玩遊戲的黃仁勳早就想好了，四年前跟台灣大哥大（3045）合推雲端遊戲平台GeForce NOW，看上5G網速夠快，玩家可直接上雲端玩遊戲，雖要掏錢買遊戲，但不用將遊戲龐大檔案下載到自家電腦，台灣大總座林之晨表示，與輝達合作並搭配5G資費方案，讓數十萬玩家不須配備最貴的硬體設備，就能玩高階遊戲，月活躍會員數年成長12％；最近《黑神話：悟空》也加入平台，勢必會再增加新一波流量。

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