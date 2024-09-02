「為什麼台灣的遊戲做不贏中國？」中國首款3A遊戲《黑神話：悟空》熱賣，遊戲社群又出現這個「月經文」，對資深玩家而言，不是為了滅自己威風，而是台灣曾是華語遊戲世界的龍頭，但在政府不重視、政策不支持、廠商追逐代理賺快錢，以及人才斷層等狀態下，逐步式微。

CTWANT記者整理曾採訪過的遊戲大老，現在有的賣祖產、有的在坐牢，更有人跨足餐飲市場。莫怪，每每中國、韓國推出新款強大遊戲時，遊戲界或玩家都會發出恨鐵不成剛的感慨。

在1996到1998 年，台灣遊戲產值僅次於美國和日本，是世界第三大遊戲生產國，隨著製造電腦與零件廠商的強勢，電腦遊戲順勢而起，包括《吞食天地》、《鹿鼎記》、《仙劍奇俠傳》、《大富翁》系列，都紅遍亞洲。但2000年後，網路遊戲玩法大大不同，韓國與中國廠順勢而起，遊戲橘子（6180）引進韓國的《天堂online》獲得巨大成功，一年會員數衝破百萬，也讓台灣遊戲產業劇變，當時市場有近7成產值來自代理，逐步喪失了自製能量。

依國際調研機構GlobalData的《行動遊戲》報告，2023年全球行動遊戲市場營收達1240億美元，2030年將達1950億美元，玩家貢獻第一是中國，約佔31％，接著是美國、日本、韓國與德國。

《王者榮耀》是第18屆亞運會電子競技的表演項目。（圖／新華社）

中國不但花最多錢，也最會賺，據行動應用分析平台Appmagic數據顯示，去年全球最賺錢手機遊戲前十名，中國包辦四大家，第一名是霸榜五年的騰訊《王者榮耀》，賺進14.8億美元，台灣業者完全沾不上邊，大多選在博弈類與18禁遊戲上著墨。

曾打造武俠遊戲顛峰之作《金庸群俠傳》的智冠科技，董事長王俊博6月在股東會上坦言，「挑戰很大，大陸、韓國等海外遊戲公司節節進逼。」

智冠於1983年成立，早在1989年就推出台灣第一個自製電腦遊戲「水果盤」，除了代理、自製，也建構遊戲行銷通路與數位內容點數服務平台，並出版遊戲相關叢書、雜誌等，有相對完整的產業鏈，但去年經歷一場經營權爭奪大戰，而目前營收比例，遊戲通路經銷佔51%、遊戲研發營運僅剩5%。

近來震驚眾多玩家的大宇資訊（6111），5月14日宣布將持有的《仙劍奇俠傳》（除中國）及《軒轅劍》智慧財產權進行開放規劃、洽談，意思就是要販售IP授權。這兩款遊戲是1995年、1990年上市的電腦遊戲，可說是遊戲玩家的童年與啟蒙。

大宇董事長凃俊光對這「賣祖產」決定不諱言地說，「賣給誰，都沒有關係」，若新接手的人能再次創新，才是最好的結果，「台灣市場規模太小，遊戲研發人才有斷層，再開發遊戲不敷成本，不如趁IP還有價值時出售，讓其他文創產業來運用。」15日與媒體茶敘談起決定要處分這兩大經典時所受到的責難，凃俊光感嘆地說。

而成立於1999年、2009年改名為茂為歐買尬（3687），曾代理魔獸帝國等知名遊戲，也擁有過自製夢。「我自己就是玩Game長大的！」創辦人林一泓曾跟CTWANT記者自豪地說，跟當年許多根本不玩遊戲的同行比起來，可說是最懂玩家心理的老闆，甚至三不五時就上線與玩家一起玩；2012年推出首款自製遊戲《貝拉傳說》，2015年7月就結束營運，自製研發花了三年，但對收入來說，看不出明顯效益。

林一泓曾提到，代理遊戲失敗主因是原廠對台灣市場不熟悉卻愛主導、對台灣技術支援不給力又不及時，伺服器發生問題時處理太慢，因此玩家花錢受氣，代理商花大錢代理遊戲與打廣告後，反而成過街老鼠，「唯有自製遊戲，才能真正實踐三贏的局面。」

歐買尬後續的確自製不少遊戲，但有名的不多，反而是2011年9月成立「歐付寶」，提供第三方支付履約保證及信用卡收單等金流服務後，成了主業，2023年的財報顯示，線上遊戲軟體收入佔1%，電子支付金流等勞務收入佔97%。

曾為上櫃股后的茂為歐買尬科技，林一泓一度身價40億元，卻因涉嫌於利空消息前出脫持股，避損6355萬元遭起訴，兩年前被判6年徒刑，如今上網搜尋「歐買尬」，可搜到位在市民大道上的「歐買尬日式海鮮串燒」，就是林一泓轉戰餐飲業的作品。

歐買尬的林一泓從電玩界跨界經營餐飲。（圖／翻攝自歐買尬日式海鮮串燒臉書）

其實台灣遊戲業者與3A級的距離，並非遙不可及。「能將遊戲美術畫面品質做上 Xbox 360的，就是我們！」參與超過200款3A級電視遊樂器遊戲美術製作專案，提供世界各國遊戲商美術製作服務，就是2000年成立的樂陞科技，當時的董事長許金龍曾帶著CTWANT記者參觀公司，對每個案子如數家珍。

除了為國際頂級遊戲、電影做美術代工，樂陞也認真研發自家遊戲，記者參訪時，每位員工都朝氣蓬勃，2007年過年期間，員工們耗時三個月拼命加班做出《史瑞克 3》遊戲，在國際上聲名大噪，接下後續大量訂單。

為維持高品質國際水準，員工都是樂陞一手栽培，有專門的2D、3D繪畫人才，分工細膩，但相對的，就是極耗成本，特別是設計電玩遊戲，要有科技、電腦邏輯的專業人才，還要洞悉玩家思路，兼顧遊戲樂趣及人性弱點的劇本，在創意與設計美學的工作又深又廣。

許金龍的朋友向CTWANT記者透露，後期團隊規模越來越大，還要併購外國公司，財務槓桿開太大，許金龍花很多時間在「找錢」，甚至還跟記者朋友周轉，最後因涉操縱股價、美化財報等罪被判刑10年，併科罰金6000萬元，去年9月已入監服刑。自製遊戲稱霸國際的夢也跟著破碎，樂陞優異的美術團隊也因被挖角而散夥。

CTWANT記者曾在遊戲發表會上，詢問當時一家頗有規模的台灣遊戲業者，近期是否有自製遊戲規畫，反而被嘲笑「代理遊戲很好賺，何必自己研發呢？投入成本大、還不一定會成功。」花了六年、砸下12億元打造的3A大作《黑神話：悟空》，台灣望塵莫及。

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