北檢偵辦京華城案，搜索民眾黨主席柯文哲住家及辦公室，並聲請羈押禁見；最後台北地方法院法官裁定柯文哲無保請回，檢方將提抗告。柯文哲在北檢外表示，「這兩天當中可以說是極盡壓迫跟凌虐」，他也謝謝法官扛住所有壓力。媒體人謝寒冰表示，柯文哲無保請回，北檢這次丟大臉了！

謝寒冰今(2日)在臉書粉專貼文表示，柯文哲無保請回！北檢這次丟大臉了！

網友回應表示，「應該說，阿北請的律師，真的很強」、「大家繼續看下去，一定還有續集」、「還好法官還是有良心！」、「1450崩潰無保連交保都沒」、「10處同時搜索，然後訊問了兩天，無保請回，幫北檢QQ」、「兵分46路，搞笑嗎？」、「搞半天」。

也有網友認為，「北檢做出這樣的裁定，柯文哲更加清白，誣賴柯的人都應該感到羞愧」、「阿北還是有力量的」、「果然人民的選擇是對的，經過這事情，讓我更堅信挺柯文哲是對的！」、「還是要保守一點...，不過這下有些名嘴尷尬了」。