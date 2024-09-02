美國女將納瓦羅殺進女單8強。（美聯社）

Emma Navarro ends Coco Gauff's US Open title defense! pic.twitter.com/mcIvQIn1Xj — US Open Tennis (@usopen) September 1, 2024

美網女單衛冕者高芙（Coco Gauff）在16強的美國內戰不敵納瓦羅（Emma Navarro），第13種子納瓦羅奮勇以6-3、4-6、6-3拉下第3種子高芙。此戰的高芙狀態欠佳，多達19次雙發失誤，比她打進的14次致勝球還多，離譜的60次非受迫失誤，而且29次來自正手拍，不停地送分給對手。

納瓦羅賽後稱讚：「高芙是個優異的選手，我無比尊敬她，我知道她明年會回來拿冠軍的。」

高芙是罕見單人、雙打都超強的女將，她曾坐上女雙世界第1以及女單世界第2，拿過1次美網女單冠軍，1次法網女雙冠軍。本屆巴黎奧運，高芙獲選為美國隊的女性掌旗官，她與佩古拉（Jessica Pegula）的搭檔是女雙第1種子，但在次輪就出局

自從傳奇人物小威廉絲（Serena Williams）退役，至今沒有女選手可以連霸美網。男網單打衛冕者喬柯維奇（Novak Djokovic）也提前落馬，最後一位連霸美網男單的是費德勒（Roger Federer）。