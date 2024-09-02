【LIVE直播】柯文哲羈押庭結果出爐 「無保請回」小草爆歡呼

柯文哲無保請回，小草相當振奮。（取自直播）

柯文哲無保請回，民眾黨立委激動地抱在一起。（取自直播）

柯文哲捲入京華城案，今（2日）凌晨被裁定無保請回，而他也在臉書表示「這兩天當中可以說是極盡壓迫跟凌虐」，並認為法官扛住了最後的壓力。稍早在北檢外守候的小草們得知柯無保請回的訊息後，士氣大振，現場更是立刻爆出一片歡呼聲！

歷經2天馬拉松訊問的漫長過程，凌晨3時許，除了小草們，還有民眾黨立委、議員、柯文哲的妻子陳佩琪都在現場焦急等候羈押與否的結果。當立委黃國昌宣布「無保請回」時，在現場守候的小草們立刻爆出一片歡呼聲，開心地舉起手中標語、不斷揮舞！

從凌晨的直播畫面中可見，陳佩琪當場忍不住情緒落淚，小草也相當激動地振臂歡呼，不斷吶喊「柯文哲」、「柯P」，現場民眾立委們也情緒激動地抱在一團。

後來柯文哲也在臉書發文談到，謝謝大家在這麼晚的時間來這裡，本來如果司法單位有問題可以傳訊他，不需要在清晨的時間，用搜索的方式，去搜索台灣主要在野黨的主席的住處、辦公室，還有中央黨部，特別是去搜索 台灣民眾黨的中央黨部，無法理解他的目的是什麼。他並提到，「在搜索以後查扣手機跟硬碟，再拿裡面的資料去編故事，這兩天當中可以說是極盡壓迫跟凌虐」。

該篇貼文曝光2小時候，已有3萬人按讚，更有不少支持者湧入留言，「這恐怕只是開始，未來還有很多硬仗要打」、「感動！大家都辛苦了」、「謝謝阿北平安歸來」、「我們的阿北回來了」、「感動感謝還我阿北清白」、「阿北！我還在」。

★未經判決確定，應推定為無罪。