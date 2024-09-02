時序轉眼來到9月，連鎖咖啡店把握夏日尾聲，相繼推出咖啡、冷飲優惠。星巴克即日起限時2天祭出好友分享日活動，共13款飲品買1送1，連星冰樂都有；85度C則推出喝拿鐵有機會抽1萬現金，吸引消費者光顧。

星巴克9月2日至9月3日連2天，推指定品項好友分享日，活動期間11:00至20:00到全台星巴克門市，買兩杯特大杯冰熱/口味皆一致的指定品項飲料，其中一杯由星巴克招待。指定品項包括冷萃咖啡、香檸蜜柚冷萃咖啡、可可瑪奇朵(含特選)、馥列白(含特選)、特選馥郁那堤、芝麻瑪奇朵(含特選)、芝麻抹茶那堤、冰經典紅茶葛粉燕麥那堤、玫瑰蜜香茶那堤、冰經典紅茶葛粉杏仁那堤。

就連星冰樂也入列，指定品項包括巧克力可可碎片星冰樂、摩卡可可碎片星冰樂、草莓可可奶霜星冰樂。此次活動每人每次至多買2送2，飲料限當場一次領取。

85度C推出25日前，只要單筆消費任兩杯85之星推薦的3款專屬拿鐵咖啡品項，包括「拿鐵咖啡」、「重拿鐵咖啡」、「榛果風味拿鐵」，結帳前報會員電話，即可自動抽1萬元現金；活動期間買到3款拿鐵中銷售量冠軍的會員，也有機會抽1萬。