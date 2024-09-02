民眾黨主席柯文哲、台北市前副市長彭振聲涉嫌京華城弊案，遭台北地檢署依違背職務收賄罪、圖利罪聲押禁見。柯文哲歷經56小時往返北檢、北院的馬拉松式訊問後，台北地院昨晚間8時召開聲押庭，檢察官及律師當庭激烈攻防，法官今（2）日認為柯文哲犯罪嫌疑不重大，無保請回。對此，柯文哲直言，這次最辛苦的是法官，他扛住了所有壓力。

負責這次柯文哲聲押庭的台北地院資深法官朱家毅，司法官49期，畢業於台大法律系、政治大學智慧財產研究所碩士。有「北院劉德華」之稱的朱家毅，為人低調，外界評價作風穩健，行事值得信任。

2020年間，朱家毅審理立委收賄案馬拉松式開庭，從閱卷、開庭審理、裁定前後，每天僅睡3至5小時，前後花費53小時、最終再一口氣裁定蘇震清、廖國棟、陳超明3名立委聲押禁見，創下司法紀錄。

無論是4年前的立委收賄案，或是日前柯文哲捲入京華城弊案掀起的政治風暴，法官朱家毅仍扛住外界所有壓力，審理案件後認為柯文哲嫌疑不大，今天凌晨3時許裁定貞文哲無保請回，彭振聲則是羈押禁見。

★未經判決確定，應推定為無罪。