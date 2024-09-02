輕颱摩羯昨晚生成，氣象署預估有機會增強成中颱，氣象專家林得恩表示，受太平洋高壓強勢西伸影響，摩羯路徑接近90度大轉彎，巧妙避開台灣海上警報範圍，侵台機率大減，最新各國官方預報路徑也出爐，摩羯颱風路徑將偏西進入南海。

摩羯路徑接近90度大轉彎往南海前進。（翻攝自NCDR）

林得恩在臉書「林老師氣象站」表示，今年第11號颱風摩羯的未來路徑，將循著環境駛流場導引，穿過巴士海峽後，繼續朝南海方向移動。顯然太平洋高壓幫了很大的忙，強勢西伸影響明確，且時機掌握良好，再加上魔羯經過菲律賓島呂宋島陸地，結構勢必受到破壞，颱風size也大不起來。

林得恩表示，摩羯颱風就這樣左閃右躲，接近90度大轉彎，巧妙地避開台灣海上颱風警報的100公里警戒範圍，侵台機率大大降低，最新各國官方預報路徑也一致朝南海前進。

林得恩表示，至於目前日本南方海面還有一個熱帶擾動正在蠢蠢欲動，本周也有機會增強為熱帶性低氣壓，甚至是生成颱風。若增強為颱風，將會是今年第12號颱風「麗琵」，但因距離颱風摩羯較遠，兩者不會有雙颱效應，各走各的，不來電。

氣象署也表示，輕颱摩羯周四之後可能增強為中颱，路徑朝西北方向往呂宋島北部至巴士海峽機率偏高，周二、周三最接近台灣，周二晚到周四受到颱風外圍環流影響，水氣逐漸增多，大台北、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後中南部、其他山區有局部短暫雷陣雨。