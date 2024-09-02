全台有200多萬名糖尿病患者。中醫師高皓宇表示，研究發現食用枸杞，有助於降低飯後血糖，與提升血中的好的高密度膽固醇，另一項研究也顯示，飲用枸杞汁14天，因身體代謝能力上升，腰圍平均瘦5.5公分，建議枸杞可清洗後直接吃，或泡茶或與龍眼一起蒸熟後食用。

高皓宇在YouTube頻道PO影片指出，傳統上來講，枸杞能補肝腎、明目，事實上枸杞對血糖與增加身體代謝，也都具有調節的作用。

高皓宇表示，一項測試枸杞對第2型糖尿病患者療效的研究，找來了67名第2型糖尿病患者，把他們分為2組，一組每天服用300毫克的枸杞多糖，維持3個月，另一組則是沒服用的對照組，結果顯示有吃枸杞的這一組飯後血糖下降，且飯後的高密度膽固醇，也就是好的膽固醇也跟著上升。

枸杞對卡路里是否有影響？高皓宇表示，身體會有一個基礎代謝率，一項在2011年的研究，找一群平均年齡在34歲、BMI為29，也就是比較過重或過胖的病人，一樣分為兩組，一組每天服用120C.C.的枸杞原汁，另一組沒有喝。

結果顯示，每天服用120C.C.的枸杞原汁的這一組，在餐後身體能量代謝是上升的，14天後飲用組的腰圍平均少了5.5公分，沒有飲用組則平均下降0.9公分。

至於民眾平日要如何食用枸杞保健呢？高皓宇表示，可稍加清洗後，生吃枸杞，若是要泡茶，可加菊花泡5至10分鐘飲用，睡不好的人，建議可以將枸杞與龍眼一起蒸，15分鐘後就可食用。