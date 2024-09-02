一名男子發現台灣很多公司行號將LINE當作工作軟體之一，直呼超級詭異，文章激起1.7萬上班族共鳴，多數人指LINE檔案會過期、不易備份等，會降低工作效率，怒轟是垃圾軟體，其他人推薦另外的App，指檔案不會有過期問題，適合談公事。

原PO近日於《Threads》指出，LINE是工作軟體之一很詭異，圖檔會過期、備份易出問題，下排主頁超多但沒用，不解為何大家都將其當作溝通工作事項的工具。

貼文引起1.7萬上班族回應，許多人表示，LINE真的不適合用於工作管理，缺點淺而易見，加上LINE檔案會過期，若接收者當下不儲存，下次要打開時就無法存取，降低工作效率，直呼根本是垃圾軟體，不解為何台灣這麼多的公司行號使用；也有部分人覺得很好用，把LINE當做上班主要通訊軟體，下班能避免被打擾。

其他網友推Discord、Messenger、Slack、Teams、WhatsApp、Kakao Talk、skype等，大讚檔案不會過期。