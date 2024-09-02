芝加哥白襪輸到破紀錄了，他們連續在老虎、遊騎兵、大都會系列賽遭到橫掃（10連敗），以31勝107負改寫隊史單季最多敗。白襪成軍124年，本季第6次單季百敗，先前最糟的成績是1970年的56勝106負（勝率34.6%），本季的白襪同時創下最多敗場與最低勝率隊史紀錄（勝率22.6%）。

白襪前總教練葛瑞福（Pedro Grifol）在28勝89負的時候被解雇（勝率23.9%），代理總教練賽澤摩爾（Grady Sizemore）相當於敗戰處理投手，被換上來收拾這個爛攤子。賽澤摩爾掌兵之後白襪輸得更慘，主要是士氣低迷，球員失去鬥志，以及陣容改變。

今年7月底交易大限之前，白襪進行一波大清倉，與道奇、紅雀、金鶯、費城人、皇家交易，送出一些還有價值的球員換取資源，那些球員藉此成功逃離這個屈辱的球季。

大聯盟紀錄是1962年紐約大都會的單季120敗，如果白襪維持現在的勝率會在季末達到126敗，就算剩餘的24場打出驚人的5成勝率，他們也會吞下119敗，近年最慘的紀錄是金鶯在2018年的115敗。至於大聯盟史上最低勝率紀錄是1916年運動家的23.5%。