目前道瓊指數期貨跌0.05%，標普500指數期貨跌0.1%，那斯達克100指數期貨跌0.11%。

上周五美股主要指數全面收高，道瓊指數漲0.55%，再創歷史收盤高點。標普500指數收漲1.01%，連漲第4日。那斯達克指數收漲1.13%。晶片股強勢反彈，費城半導體指數勁揚2.6%。

聯準會偏重的通膨指標—個人消費支出（PCE）價格指數，在7月月漲0.2%、年漲2.5%，符合市場預期。排除波動較劇烈的食物和能源價格後，核心PC價格指數月漲0.2%。

市場密切關注該通膨指標，因為它仍可能影響聯準會決策官員在9月會議決定是否降息和降息多少。

標普500指數8月收漲2.3%，道瓊指數8月漲近1.8%，那斯達克指數月漲0.7%。在消費必需品、房地產和醫療保健股大漲帶動下，標普500指數連續第4個月收高。

美國9月2日周一適逢勞動節，美股休市。本周市場將緊盯周五（9月6日）美國8月非農就業報告和失業率。