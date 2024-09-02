《2024 AI金融科技發展論壇》將由金管會副主委陳彥良、國發會副主任詹方冠，以及金融總會理事長蘇建榮開場，數發部、金融總會、信保基金、證交所、櫃買中心、期交所、集保公司、臺企銀、中信銀、台新銀、永豐銀行、東聯互動、阿爾發等機構協辦，並邀三大政策智庫金研院、台經院、中經院，以及台新創投、中華開發等金融機構專家與臺北大學、東吳大學、政治大學等學者，普匯金融、全盈支付等新創金融科技公司代表擔任主講及與談人。

第一場「AI金融科技創新與國際化」由AI金融科技協會理事長姚木川擔任主談人，數發部數位產業署長呂正華、金管會綜合規劃處長胡則華擔任共同與談人。此場次將深入探討AI在金融科技創新及其國際化應用的具體策略與挑戰，並就新創事業如何透過跨境合作進一步擴展市場進行交流討論。

第二場「AI金融科技應用與法規調適」由東吳大學法學院長莊永丞擔任主談人，中華經濟研究院研究員王儷容、中國信託數位科技處資深副總王俊權、臺北商業大學前校長張瑞雄以及政大風險管理與保險學系前系主任陳俊元擔任共同與談人。主要面對日益嚴格的全球法規環境，AI技術的應用如何在金融領域保持創新性同時合規，成為另一關鍵議題。論壇將集中探討資料隱私與個人資料保護的必要性，並研究如何在現有法律框架下，推動AI技術的安全與合規應用。

第三場「普惠金融與永續零碳」由國立臺北大學副校長陳達新擔任主談人，台灣經濟研究院副院長林欣吾、信保基金研究員郭裕信、臺企銀數位金融部協理蔡育呈以及全盈支付總經理劉美玲擔任共同與談人。討論中小企業如何在數位化轉型和永續發展的背景下，獲得有效的金融科技支持。同時，專家們將分享如何在普惠金融與零碳經濟下實現企業永續發展目標。

第四場金融科技的未來創新與挑戰由AI金融科技協會董事、臺北大學主任秘書陳宥杉擔任主談人，金融研訓院所長張凱君、台新創業投資總經理林宇聲、中華開發麥金創投董事總經理魏宏政以及阿爾發金融科技董事長楊琇惠擔任共同與談人。論壇將探討這些領域的最新創新，展望未來的發展方向，並提供業者應對挑戰的策略建議。

主辦單位AI金融科技協會最早源起普匯金融科技合力臺灣六所知名公私立大學、康和證券、研勤科技，推動「AI金融科技產學聯盟」，進而於2020年擴大為正式機構「AI金融科技協會」，臺企銀、台新銀行、元大銀行、新光銀行、阿爾發金融科技陸續加入，聚焦「AIx金融x科技」領域。