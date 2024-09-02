淘帝-KY 2024年第2季合併營收為3.77億元，由於公司不斷調整行銷宣傳策略、以及與旗下代理商研議童裝價格，更積極針對採購成本、行銷與人事費用加大管控，第2季毛利率16.17%，不過受到中國整體消費動能減弱、以及旗下代理商拉貨力道轉為保守，單季稅後淨損0.22億元、單季每股淨損為0.2元。

淘帝-KY表示，第2季受到旗下代理商下單力道趨向保守，進而影響整體訂單出貨表現，惟集團仍持續鼓勵線下代理商增加第三方線上平台、社群媒體直播推廣等多元業務銷售策略，以及積極洽談具有線上銷售實力之優質代理商的加入，同時導入直播電商團隊、自有網紅主播與優質MCN(多頻道互聯網路平臺)機構等新線上直播帶貨銷售合作機會，帶動第二季線上代理商營收比重已達75%水準。

淘帝-KY 2024年上半年稅後虧損為3109萬元，每股淨損為0.29元，累計今年前7月合併營收為9.79億元，年減12.86%。

展望下半年，淘帝-KY表示，公司持續觀察中國整體經濟表現、以及政府促進經濟政策，憑藉集團積極強化多元銷售管道並加大線上銷售轉型、童裝產品品質及樣式提升、協助旗下代理商提高門市銷售增進獲利表現、持續投入精準行銷以保持TOPBI品牌良好知名度等重要執行方針等策略，有助於擴大旗下品牌良好市場知名度、創造良好營運體質，進一步推動品牌定位、品牌形象、營銷策略、管理創新等面向升級，助力集團未來中長期營運表現正向發展。