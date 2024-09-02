獨家／捕獲李多慧騎車「推豬鼻子」無偶包 球迷求搭便車給1答案

平時在馬路上騎車，記得注意看看四周，不一定有機會巧遇啦啦隊女神李多慧。已經來台1年多的李多慧，自從7月初返回韓國順利考取駕照後，就把摩托車當交通工具，到處趴趴走。而昨(1日)結束球場應援時，她騎機車返家途中也被球迷捕獲，還跟所有人閒話家常，相當親民。

李多慧昨晚結束應援，騎著機車準備回家，但一離開球場就被大批球迷捕獲；只見她穿著格子襯衫搭配短褲、中筒襪，還戴著應援團長勛雞代表球隊送她的專屬安全帽。而趁著停紅燈的時候，李多慧與路邊球迷閒話家常，先是有球迷擔心新手上路的她，塞在車陣中可能有些危險，連忙提醒：「多慧，摩托車可以騎到前面等」。雖然她似乎有點聽不太懂，還是連忙表示：「我騎摩托車，還是小心一點，放慢一點」。

李多慧當著所有鏡頭前「推豬鼻子」，完全沒有偶像包袱。（圖／讀者提供）

對於球迷有求必應的她，被要求跟前隊友「樂天女孩」筠熹說生日快樂，她也對著鏡頭揮手致意，並祝福對方生日快樂，說完還忍不住露出燦笑，甜美笑容融化一票粉絲的心。而被問到經紀人怎沒有同行，她透露對方等等會搭Uber自行離開，下一秒只見一名球迷剛好騎車路過，見到李多慧就停在旁邊，忍不住驚呼：「好巧喔！」還連忙秀出她的球衣，讓李多慧好奇詢問：「要去哪」，對方則表示：「要回家」。

李多慧趁著停紅燈，與路邊球迷閒話家常。（圖／讀者提供）

對於球迷連番問問題，李多慧也是有問必答，像是被球迷邀約一起吃韓國烤肉，李多慧笑笑婉拒：「不行，我太忙了」。聽到球迷回覆：「大明星太忙了」，她露出得意笑容：「對，沒錯」。另外，被球迷要求搭便車，她開玩笑回應：「你太重了，只有林襄可以」，逗樂在場所有人。離開前除了提醒路邊拍照球迷要注意安全，還當著所有鏡頭「推豬鼻子」扮鬼臉，完全沒有偶像包袱。