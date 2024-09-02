小編今天（2）日精選5件不可不知的國內外財經大事。面對7、8月面板價格下跌，第三季恐跌回今年電視面板價格起漲點，面板廠9月起將踩煞車、擴大減產。IDC資深分析師陳建助表示，9月面板廠至少再減5％～10％的投片量，十一長假期間大陸面板廠有意順勢停產兩周，9、10月大尺寸面板平均產能利用率將下探75％～80％。

【1】悟空也難救？面板廠9月起擴大減產

接下來10月份大陸迎來十一長假，先前包括華星光電在內的大陸面板廠均釋出有意停產兩周的消息。陳建助表示，以此估計10月份面板廠可能擴大減產約25％，平均產能利用率將下探到80％以下。隨市場逐步邁入淡季，預期第四季面板廠的平均產能利用率都將處於75％～80％的水準。

【2】陸電動車銷量 今年將破千萬

大陸為朝綠色能源轉型，致力提升製造新能源車的技術能力，也推動新能源車銷量近年不斷上升。大陸全國政協常委、經濟委員會副主任苗圩1日在一場會議上，預測2024年大陸新能源車銷量將逾1,100萬輛以上，並預計未來還能保持10％～20％的增長趨勢。

【3】年度考核汰弱留強 高盛 擬裁員逾1,300人

外媒引述消息報導，投資銀行高盛（Goldman Sachs）計畫裁員1,300～1,800人，約占員工總數的3％～4％。此波裁員涵蓋各個部門，且將持續到秋季末。這是高盛年度考核的一部分，目的是淘汰績效表現不佳的員工。

【4】內資買不停 台積電、聯電抗震

外資連續八日調節台股，然加權指數仍維持高檔震盪，主因內資堅持不懈持續買超，其中，晶圓代工雙雄台積電（2330）、聯電（2303）獲投信買盤加持，投信分別連續買超九天及11天，在內資銀彈強力支援下，股價表現抗震，8月30日上漲0.11％、1.65％。

【5】輝達財測失利 外銀：美股中性偏多

輝達（NVIDIA）第二季財報表現雖然優於市場預期，但其對於第三季財測顯然不令市場滿意，美股再度出現波動下跌，拖累台股表現，外銀指出，短期內股市確實可能會受到企業財報影響而有波動，但回歸整體基本面，多數企業財報表現優於預期，對美股的觀點仍是中性偏多格局，其他如美國經濟、地緣政治和日圓走勢，都有可能影響到美股表現。