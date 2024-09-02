70歲男子阿國（化名）遭到兒子指控，自他出生起就未負起扶養之責，全由祖父母扶養到成年，而且父親常因欠賭債，才返家要求祖父母協助處理，或是索討生活費用，或是向他要不到錢時還暴力相向，更曾因案入監服刑多年。不滿父親所為，憤而訴請免除扶養義務。

法院審理，阿國的兒子指稱，父親在他的成長過程中，除了未關心生活外，更曾因索討金錢未果，對他及堂姐暴力相向，並以要傷害生命等恐嚇他。雙方已多年未曾互動，且父親對他長期惡意棄養，導致身心造成莫大傷害，無正當理由未盡扶養義務，並且情節重。

法官調閱稅務財產資料顯示，阿國名下僅有1輛殘值為零元的中古汽車，2021年、2022的所得給付總額，分別為0元及49793元。堪認阿國顯有不能以自己之財產及勞力所得，以維持其生活之情甚明。

阿國的姪女到庭證稱，她的印象中叔叔很少回家，堂弟從小就無父親照顧，都是由爺爺奶奶撫養到成年，因為她從小跟爺爺奶奶住，看著堂弟被遺棄，她也會照顧堂弟。

法官審酌，阿國在兒子出生時，就長期未盡扶養義務，有違身為人父應盡之責，且在索討金錢未果之際，竟仍對兒子及其他家屬暴力相向，顯已構成對負扶養義務者，無正當理由未盡扶養義務，且情節重大。日前依法宣判，阿國的兒子請求免除扶養義務，於法並無不合。可上訴。