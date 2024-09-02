檢廉偵辦京華城弊案最新進度，前台北市長、民眾黨主席柯文哲今（2日）凌晨獲無保請回。台北市議會京華城案專案小組召集人、國民黨議員游淑慧一早透露，醒來看到小草和柯粉開心留言，「笑我翻車了」，但對她而言，重點在京華城案上，「京華城案沒問題嗎？」還是真如她之前開玩笑的另一個可能，「柯前市長當時只是笨笨交辦、指示、協助，畢竟台北市長笨和無能也沒犯罪。唉，也是悲哀的台北八年。」

🔴【LIVE直播】小草笑她翻車！ 游淑慧反擊了：悲哀的台北八年｜2024.09.02 ‪@ChinaTimes‬

「京華城案沒問題嗎？」游淑慧在臉書提出質疑，京華城案如果有問題，是誰接受京華城陳情，是誰交辦，是誰要求都發局和彭振聲積極盡速協助？「結果京華城案有事、沈慶京有事、應曉薇有事、彭振聲副市長也有事。交辦三場便當會的柯文哲沒問題？就像黑幫電影情節，老大只因為動口沒動手，所以沒事」。

游淑慧續指，「還是真如，我和其他專案人員之前開玩笑的另一個可能：柯前市長當時只是笨笨交辦、指示、協助，畢竟台北市長笨和無能也沒犯罪。唉，也是悲哀的台北八年。」

最後，游淑慧說道，她查的是案子、是京華城容積案，希望追回的是屬於台北市的公共利益，「柯前市長的能力、誠信，他與財團、金錢的牽扯不斷...我想在這段時間中，其實大家已經看得很清楚了」。

★未經判決確定，應推定為無罪。