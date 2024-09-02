高雄鳳山三井LaLaport商場工地，昨天發生工安意外事件，一名48歲越籍移共遭10樓高的吊塔砸中、當場死亡，55歲吳姓工人則於塔吊操作中身受重傷，送醫搶救後仍於今（2）日凌晨2時19分宣告不治，整起事故再添1死。

長庚醫院指出，吳姓吊塔操作員抵達醫院時肢體多處骨折，經搶救後2小時，生命跡象一度回穩，只是血壓不穩定，昨傍晚插管治療，意識相當不清楚，直到今天凌晨2點多宣告不治。長庚醫院說，吳姓操作員因為全身多處重鈍傷，還有腦出血及其他嚴重外傷，研判是這次急救不治的原因，整起意外總共造成2名工人死亡。

高雄市勞工局初步調查，事發時，工地正實施吊掛作業，塔吊沒有吊掛物欲迴轉時，塔吊基座突然斷裂，壓到1名40多歲越南籍移工，導致當場身亡，而另名台籍吳姓塔吊操作員則是墜落地面重傷，緊急送往高雄長庚醫院救治，據了解，吳姓塔吊操作員生命跡象已回穩，但截至1日晚間7時，吳血壓仍然不穩定，且意識不清，持續治療中。

高雄市工務局指出，本案違反建築法第63條，並依同法第89條對起、承、監造者處9萬元罰鍰。事發後，工務局已立即勒令停工，勞工局並已指派專人協助受傷勞工相關醫療及補償事宜，另配合越南駐台單位協助罹災移工家屬來台處理後事及確保其職災補償權益。

至於塔吊基座為何會突然斷裂，勞工局目前仍持續調查。