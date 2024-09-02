台北地院羈押庭今（2）日凌晨裁定，涉入京華城案的民眾黨主席柯文哲無保請回，此舉「重挫」大動作搜索柯文哲、長時間偵訊並聲請羈押禁見的北檢。同時也讓負責柯案聲押庭的法官、有「北院劉德華」之稱的朱家毅，受到廣泛討論。大批網友在PTT開酸：「北院華仔」慘了恐被青鳥出征、要被要流放邊疆了、保重...，嘲諷綠營恐因朱家毅阻擋押柯，予以「報復」。
資料顯示，朱家毅為台北地院資深法官，司法官49期，畢業於台大法律系、政治大學智慧財產研究所碩士；其有「北院劉德華」之稱，為人低調，外界評價不錯；2020年更曾因馬拉松審理立委收賄案，前後花費53小時，最終再一口氣裁定蘇震清、廖國棟、陳超明3人聲押禁見受而聞名。
在柯文哲聲押庭開始後，「北院劉德華」朱家毅即引發網友熱烈討論，至今凌晨柯獲無保請回，PTT上再掀熱議；不少網友嘲諷綠營「押柯未遂」，恐對朱家毅不利:「可憐，可能要被調到綠島了」、「慘了，要被出征了」、「要流放邊疆了」、「這位劉德華準備嚐到青鳥出征的滋味」、「要馬上被調走了」、「勇者，可能要去金門馬祖了」、「綠媒應該會開始起底這位法官...保重」。
★未經判決確定，應推定為無罪。
文章來源：PTT
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