以色列又有6名人質不幸罹難，以方稱，6人遭近距離行刑式槍殺，當中3人原定可望優先獲釋。6名人質死亡引爆以色列大規模抗議，主辦方稱昨（1）日有70萬人走上街頭，是以哈衝突爆發11個月來最大抗議，群眾要求政府與哈瑪斯停火並達成人質交換協議，砲轟政府處理人質危機的方式「不可原諒」。

以色列6名被俘至加薩的人質罹難，以色列1日爆發大規模示威，70萬人上街要求政府達成停火協議、接人質回家。

綜合路透社、美聯社、CNN報導，以色列軍方8月31日在加薩南部拉法（Rafah）一處地下數十公尺深的地道發現6名人質遺體，以色列衛生部為遺體進行屍檢後表示，6名人質均遭近距離槍殺，死亡時間為8月29日或30日，以色列軍方發言人修夏尼（Nadav Shoshani）表示，發現遺體的地道並沒有發生戰鬥，人質顯然是遭哈瑪斯謀殺。

6名死者分別為40歲的蓋特（Carmel Gat）、24歲的耶魯夏米（Eden Yerushalmi）、33歲的羅巴諾夫（Alexander Lobanov）、27歲的薩魯西（Almog Sarusi）、25歲的丹尼諾（Ori Danino），以及23歲的以色列裔美國人高德柏格－波林（Hersh Goldberg-Polin）。

以色列軍方1日表示，包括以色列裔美國人高德柏格－波林（Hersh Goldberg-Polin）在內，6名被俘至加薩的以色列人質不幸遇難。

匿名以色列官員證實，高德柏格－波林、耶魯夏米、蓋特等3名人質，原定可望在7月討論的第一階段停火協議中獲釋，哈瑪斯資深官員黎希（Izzat al-Rishq）稱，如果以色列當時接受美國提議的停火協議，人質就不會死亡。

6名人質死亡引爆以色列民眾怒火，數十萬人昨日走上耶路撒冷、特拉維夫及各大城市街頭，要求以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）將其餘101名人質帶回家，並達成停火協議。以色列預估，大約有1／3人質恐不幸罹難。

以色列6名被俘至加薩的人質罹難，以色列1日爆發大規模示威。

運動組織「人質及失蹤家庭論壇」（Hostages and Missing Families Forum）稱，昨日全以色列至少有70萬人上街抗議，當中特拉維夫約有55萬人，主辦方稱，特拉維夫有「綿延不絕的抗議人海」，周日的抗議行動是去（2023）年10月以色列與哈瑪斯爆發衝突、11個月以來最大規模的抗議行動。

以色列6名被俘至加薩的人質罹難，以色列1日爆發大規模示威，70萬人上街要求政府達成停火協議、接人質回家。圖為特拉維夫的抗議人潮。（美聯社）

現場畫面顯示，大批民眾在以色列國防軍位在特拉維夫的總部前揮舞國旗，民眾大喊「我們不會拋下他們（指人質）」，同時不斷重複大喊6名罹難人質的名字。

抗議民眾也佔領特拉維夫主要高速公路，也有人聚集以色列總理官邸前抗議，抗議人士砲轟，「無法原諒」以色列政府的作為。

以色列6名被俘至加薩的人質罹難，以色列1日爆發大規模示威，70萬人上街要求政府達成停火協議、接人質回家。圖為特拉維夫的抗議人潮。（美聯社）

相當有影響力的以色列總工會（Histadrut）也宣布將在2日發動大罷工，目標關閉及擾亂以國主要經濟部門，包括銀行、醫療保健及主要機場。這是以哈衝突以來，以色列總工會首度發動罷工。

受罷工影響，以色列主要機場特拉維夫班古里昂機場（Ben Gurion Airport）將於當地時間2日上午8時起關閉，並暫停航班起降。