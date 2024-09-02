道奇左投羅布蘭斯基。（美聯社）

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道奇先發輪值的破洞愈來愈大，2日他們派出菜鳥左投羅布蘭斯基（Justin Wrobleski）慘遭響尾蛇屠殺，羅布蘭斯基5.1局狂失10分，全都是自責分，道奇打到提前放棄比賽，把主力球員大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）換下場休息。響尾蛇終場14比3大勝。

響尾蛇打線在第2局爆發，葛瑞喬克（Randal Grichuk）二壘打開局，最後收尾的也是葛瑞喬克的3分全壘打，單局一共打了11個人次，灌進8分。

道奇的MVP連線也未能建功，大谷翔平、貝茲、弗里曼在第3局三上三下，全數遭到響尾蛇投手法特（Brandon Pfaadt）三振。大谷4打數掛零，吞下3張老K，他在第6局打完之後休息，貝茲、弗里曼是打完第3局就退場。

為了給牛棚喘息，道奇讓羅布蘭斯基投到第6局（99球），只派1位中繼投手撐場，最後叫內野手基凱赫南德茲（Kiké Hernández）收拾敗局。雖然此戰慘敗，道奇仍以2勝1負拿下系列賽，在國聯西區領先響尾蛇5場勝差。