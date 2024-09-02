不少人出門玩會住飯店，日本一名房務員指出，退房前最好把房內的所有毛巾集中，若有浴缸可掛在浴缸邊，或是放在浴室內的置物架，喝不完的瓶瓶罐罐把液體倒掉，再丟垃圾桶，可方便房務員做後續清理。

據日媒《網路實驗室》（ねとらぼ）報導，一名房務從業人員在TikTok表示，旅客退房前應把所有毛巾，包括浴巾、浴袍、腳踏巾掛在浴缸邊，或集中放在浴室的置物架上，這對他們幫助很大，可節省整理房間的時間，另外最好能將喝不完的瓶瓶罐罐液體倒掉，再丟入垃圾桶，如果垃圾桶已放滿，可放在垃圾桶旁邊。

房務員說，房客離開房間前可在房門的把手掛上「已退房」的牌子，或是將房門打開，方便清潔人員入內打掃，但他強調每間飯店、民宿的做法不同，可根據入住的旅宿管理規定，以便房務員清掃。

該名房務員也提醒，離開前最好再次檢視隨身攜帶的物品，檢查棉被、枕頭底下有無遺留物，若有多餘的時間，最好能協助將吹風機等公物歸位。