毅嘉8月自結合併營收金額約為8.93億元，年增加12%，營收續創新高，其中，軟板整合元件產品之營收為7.06億元，機構整合元件產品之營收為1.88億元。

毅嘉表示，8月營收持續受惠客戶穿戴及車用產品的需求，單月合併營收續創新高。

展望未來，毅嘉表示，車用產品客戶的需求持續暢旺，再加上消費產品旺季的加持，預計將可帶動毅嘉的整體營運持續攀峰。

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