毅嘉8月自結合併營收金額約為8.93億元，年增加12%，營收續創新高，其中，軟板整合元件產品之營收為7.06億元，機構整合元件產品之營收為1.88億元。
毅嘉表示，8月營收持續受惠客戶穿戴及車用產品的需求，單月合併營收續創新高。
展望未來，毅嘉表示，車用產品客戶的需求持續暢旺，再加上消費產品旺季的加持，預計將可帶動毅嘉的整體營運持續攀峰。
毅嘉(2402)8月營收受惠車用市場熱絡，營收續創新高。展望後續，毅嘉看好在消費、車用等市場旺季效應客氣，營運可望持續攀峰。
毅嘉8月自結合併營收金額約為8.93億元，年增加12%，營收續創新高，其中，軟板整合元件產品之營收為7.06億元，機構整合元件產品之營收為1.88億元。
毅嘉表示，8月營收持續受惠客戶穿戴及車用產品的需求，單月合併營收續創新高。
展望未來，毅嘉表示，車用產品客戶的需求持續暢旺，再加上消費產品旺季的加持，預計將可帶動毅嘉的整體營運持續攀峰。
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