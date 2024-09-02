上周五美股收紅，台積電ADR上漲逾1.5%，刺激台股今（2日）以22341.90點開出，隨後大漲逾170點，權值股台積電漲11元，觸及955元，聯發科漲10元，觸及1250元，鴻海漲1.5元，觸及186元。

台股上周五（30日）漲66.24點，收在22268.09點，成交值4008.4億。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商買超，合計買超2.63億。自營商買超11.69億，投信買超38.33億，外資及陸資賣超47.39億。

美股四大指數皆收紅，費城半導體指數上漲2.58%，台積電ADR漲2.55美元（或1.51%）至171.70美元，輝達漲1.51%至119.37美元，超微AMD勁揚2.11%至148.56美元，艾司摩爾ASML同步上漲1.82%。

工商時報報導，法人認為台股9月持續盤整，但在蘋果新機發表等題材帶動下，指數有機會上看23,000點；第四季則將呈現先下後上格局，年底指數有望再挑戰24,416點歷史新高，看好蘋概股、IC設計股、AI概念股、金融股、汽車零組件股等五大族群後市表現。