警政署保一總隊三峽營區，上周五（8月30日）下午驚傳槍響。在門崗服勤時被同仁發現倒臥血泊，左下胸有明顯槍傷，配槍掉落一旁，緊急送往土城長庚醫院急救，一度恢復穩定，但今（2）日上午狀況急轉直下，院方搶救無效。警方初步排除外力介入，後續將由轄區新北警三峽分局報請檢方相驗。

據了解，梁員平時表現積極，與同事間互動良好。事發後，梁員經送醫開刀急救，暫時脫離險境，昨晚醫院進行第2次手術，術後狀況穩定，但今天上午7時許梁員突然血壓急降，院方搶救仍告不治。

保一總隊表示，將全力協助家屬處理後事，同時已啟動內部調查，並對事件進行全面性檢討，強化內部關懷及諮商機制，提升心理健康支持，並鼓勵員警主動尋求幫助。

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