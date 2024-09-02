民眾黨黨主席柯文哲被檢方指控涉嫌京華城圖利罪嫌，聲請羈押，台北地方法院今（2）日凌晨3點裁定無保請回；柯在近5點時發文強調，容積率840％的事他完全不知道，直到今年3、4月間才第一次知道。對此，政治評論員吳靜怡（Grace Woo）狠酸，「不知道」成為柯無賴的勝利法則，並強調京華城案還沒到結局，要柯別開心太早。

吳靜怡今發文指出，當柯文哲喊出司法不公時，怎麼不想想都是因為他的失職、無能，才放縱身邊的人貪污？她並感嘆表示，損失的都是台北市市民，而柯就只是很會講幹話、不懂管理的昏君。

針對柯文哲稱完全不了解840％容積率，直到卸任以後，今年3、4月才第一次知道，吳靜怡直言，柯文哲看來就是撇清自己什麼都不知道，就像金流問題一樣，對於錢從哪裡來也都不知道；不過吳靜怡強調，柯從當市長開始，都不知道彭振聲做了什麼違法的事情嗎？柯文哲從選總統開始，都不知道李文宗做了什麼違法的事情嗎？「這兩個人都是柯文哲指定、提拔的關鍵人」。

「貪污來自長官的縱容」，吳靜怡直言，柯文哲從市長到黨主席都是失職、失能、失常，這樣的政治領袖要喊司法迫害，也只是政治操作，「不知道」成為柯無賴的勝利法則；她也強調，京華城案還沒到結局，柯文哲別開心太早了。