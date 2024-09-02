台中市警局一分局繼中派出所日前經獲報案，藥局人員人緊張的地表示，有一名老翁買藥時，突然在店內倒下，嚇壞在場所有人，因為老翁倒下後，言語無法正常表達，需要員警及救護人員到場協助。

據了解，上周一（8月26日）上午11時許，藥局人員發現，老獨自到前來購買藥品，等待結帳時卻無預警倒下，嚇壞現場所有人。老翁倒下後自行緩緩起身坐在椅子上後，撥打電話叫計程車。但當藥局人員上前關心時，老翁卻無法給予任何回應。

繼中所巡佐余松霖、警員林冠維獲報隨即趕抵現場協助，詢問老翁年籍資料時，僅能用手比出「4」表示自己的出生年次，其他話一句也說不出來。員警見老翁冷汗直冒、手腳冰冷的情況，立即通知救護人員到場協助，並請所內同仁協助比對老翁資料，以利送醫過程能順利。

救護人員到場初步檢視後判定，69歲的周姓老翁應該是中風了，且情況會越來越危險需緊急送醫，所幸緊急送醫後順利已恢復意識。老翁表示，他獨自到台中訪友，前一天晚上已感到身體不適，才會到藥局買藥，沒想到卻中風倒地，真的很感謝藥局人員及員警的即時協助。

第一警分局提醒民眾，家中有長輩或患有慢性病患的親友，平日要多加予以關懷及協助，隨時留意親友的身體狀況，外出時應有家人陪同，以避免意外發生，如有身體不適請撥打119、110專線，會有警消人員到場協助！