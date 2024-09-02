圓剛旗下三大事業群分別是，消費運用解決方案、商業運用解決方案、AI邊緣運算系統。在消費運用解決方案業績上半年度貢獻約55 - 57%，由於市場「消費者信心減弱」、「亞幣匯率走弱」及「遊戲大作延遲上市」 三重影響，較去年同期衰退14%。商業運用解決方案部分上半年度業績貢獻約10-15%，但由於市場視訊需求減弱影響，歐美等區域與去年同期衰退14%。不過邊緣運算系統上半年度業績貢獻約: 25-30%，歐美及日本等案子落地出貨，並已有重複訂單等因素，較去年同期成長25%。針對邊緣運算系統圓剛所提供的價值在於圓剛自身的核心技術: 「影像擷取」、「影像處理」之外，更是圓剛的軟硬體客製化開發、快速的技術服務及彈性與快速的後勤服務，都獲得客戶的支持與肯定。

圓剛年上半年合併營收16.44億元，較去年同期成長3％，在產品組合持續優化下，上半年毛利率為58％，較去年同期大幅提升5個百分點；稅後虧損為17.9百萬元，每股虧損0.13元。分析上半年虧損，主要是合併報表有包含圓展(3669)，合併報表的淨利是3357.5萬元，但是其中淨利歸屬於非控制權益需要扣掉5.1億元（圓展部分），非圓剛本身的業主權益。

圓剛目前的核心技術包括 CARDS，分別是：C（Capture/camera）、A（audio/AI）、R（Recording）、D（Docking）及 S（Streaming）。其中，Docking 是近期將推出的全新 GO Series 系列產品線，專為 Type-C 行動裝置設計的便攜式影像擷取錄影產品。Type-C 即將成為所有遊戲掌機、行動裝置、筆電、電腦及擴充基座等設備在資料傳輸、轉換及充電的新標準。根據Research Nester的報告《USB Type-C Market Statistics, Forecast Report 2036》指出，USB Type-C 市場規模在2024至2036年的複合年成長率將高達24.8%。為此，圓剛已切入Type-C 應用市場，可望挹注未來營收的成長。同時圓剛也將持續推出更多 GO Series 系列產品，如電容式麥克風和麥克風支架等。因此，在消費性市場中，圓剛將基於現有的遊戲擷取業務的自然增長外，將再擴展新業務領域至擴充基座(Docking)、充電(charging)和擷取(capture)整合的大眾市場。