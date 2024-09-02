一名網友在臉書社團「爆廢公社」分享一棟大樓外觀，一整排引人遐想的招牌，從3樓到7樓，連12樓也有，被形容「每一層樓都很誘惑」。原PO喊想租這裡的房子，超過2萬人支持。

該棟大樓被眼尖網友認出，就是位在高雄七賢一路，有「電信大樓」稱號的住商混合大樓。之所以有名，是因為該大樓會館林立，且「艷名遠播」，經常成為警方重點查察區域，老司機們都知道。

原PO說想租房，逾2萬人按讚，許多網友分享、留言，「如果搭電梯每一層樓都停，真的很難擋住誘惑欸」、「你租這邊會不會每天都很晚回家」、「敦親睦鄰很重要」。