民眾黨立法院黨團總召黃國昌（左二）。（楊亞璇攝）

民眾黨主席柯文哲涉京華城案，今（2日）凌晨無保請回。民眾黨立法院黨團總召黃國昌質疑，從柯文哲家遭到搜索至今，經過70小時，整個過程當中的荒腔走板，對於台灣民主法治的傷害，北檢應該清楚說明。他痛批難道賴清德政府，交給台灣人民第一份司法改革的成績單，就是對政敵開始進行政治追殺與清算？

民眾黨主席柯文哲、前台北市副市長彭振聲涉嫌京華城弊案，遭台北地檢署依違背職務收賄罪、圖利罪聲押禁見，柯文哲歷經56小時往返北檢、北院的馬拉松式訊問後，台北地院在9月1日晚間8時召開聲押庭，檢察官及律師當庭激烈攻防，法官2日認為柯文哲犯罪嫌疑不重大，無保請回。

對於檢方將提抗告，黃國昌回應，台北地檢署他們要提抗告，那是他們依照刑事訴訟法規定可以提抗告，但過去從柯文哲家清晨遭到搜索，到柯文哲今天清晨步出台北地檢署，整整70個小時，馬拉松式的配合調查、訊問，在這70小時當中，發生多少荒腔走板、違反正當法律程序、踐踏台灣民主法治，甚至讓台灣司法蒙塵的事情，恐怕是現在台北地檢署必須誠實跟台灣社會報告最重要的事情。

黃國昌表示，更重要的是，到底是誰在受益，對於柯文哲進行如此羅織罪名、荒腔走板的政治追殺，難道賴清德政府，所要交給台灣人民第一份司法改革的成績單，就是對他的政敵開始進行這樣的政治追殺與清算嗎？

對於代理黨主席呼聲高，黃表示，今天是黨團會議，黨務部分不會在這邊回答。針對中央緊急應變小組是否繼續運作，黃也說，黨務部分不回答。