通膨壓力下，民眾在琳瑯滿目的商品中挖掘好康，儼然成為日常小確幸。一名女網友在社群發文說，自己近日逛寶雅生活用品賣場時，發現櫃檯附近擺著即期商品貨架，上頭陳列的原價破百元奶茶，標價竟變成1元，讓她難以置信，有過來人補充說，過去也曾看見5入袋裝泡麵同樣殺到剩1元就能入手，讓一票人直呼「根本月底救世主！」

原PO在Threads秀出一張照片，只見寶雅貨架上寫著熱銷夯品限時特賣，陳列商品包括義美經典原味奶茶，原價135元、特價只要1元；一旁的冰火蜂蜜檸檬口味，售價49元、出清價5元，讓她驚訝喊第一次看到，當下以為標籤少打幾個數字，「這是真的耶！寶雅即期都那麼便宜嗎？」

底下有網友附和說，「他們的即期真的很即期，上次看到剩一天過期的維力炸醬麵（五包裝一袋的）1元，狂！」、「是真的！之前有買過OOHA氣泡水才4元而已」、「前員工路過，是的就是這麼便宜～有時候會有過期洗衣精、大瓶葵花子油，超划算」、「越便宜的效期越近」、「好誇張，下殺的比其他店的即期還狂」。

有內行人說，這都是業者為了減少報廢率跟維持商品週轉率，「因為報廢銷毀要付出的成本更多」、「剩三天，能賺1塊是1塊」。也有網友說，「通常員工都先搶完了」、「看到真的會全掃」、「乞丐超人福音」、「好扯，我會買欸」、「便宜到每天都要去逛逛看一下」、「我也第一次知道，不確定是不是每家都有」。

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