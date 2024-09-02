睡眠不足會影響人的注意力與健康，可藉由飲食改善。營養師宋明樺表示，包括色胺酸、維生素B群、鈣與鎂，都是有助於改善睡眠品質的營養素，而香蕉就是個富含色胺酸的水果，且香蕉皮含量特別高，建議吃香蕉時，可以削皮刀削掉外皮，仍留下內層果皮與果肉一起食用。

宋明樺上「健康2.0」節目中指出，台灣有睡眠障礙的人非常多，工作、壓力、疾病，都可能人睡不好，而食物中有很多營養素與睡眠有關，包括富含色胺酸、維生素B群、鈣與鎂的食物。

宋明樺說，色胺酸是一種胺基酸，可幫助人體合成血清素，進而合成褪黑激素，血清素可幫助我們放鬆，產生愉快感，比較容易入睡，而褪黑激素是一種睡眠荷爾蒙，可幫助調整生理時鐘，對睡眠有些幫助。

宋明樺說，色胺酸主要存在於蛋白質類食物，像是牛奶、肉類等，水果中的香蕉也含有色胺酸，但香蕉的色胺酸主要在香蕉皮，如果吃香蕉去皮，只吃果肉，攝取到的色胺酸量並不高。

宋明樺建議，民眾吃香蕉可比照蘋果的吃法，用削皮刀削，削掉最外層的果皮，仍留下內層的香蕉皮，連同果肉一起食用，或是可用果汁機連內層皮帶果肉攪拌，做成香蕉牛奶來飲用，有助一夜安穩。

宋明樺表示，其他可增進睡眠品質的營養素包括維生素B群，很多人說吃B群不是要提神的嗎？其實維生素B群是個大家族，當中的維生素B2、B6、B12與睡眠安穩有關，若本身屬於工作壓力大，或情緒起伏大的民眾，建議可吃維生素B2、B6、B12來助入睡。最後是鈣與鎂，鈣與鎂對放鬆肌肉神經、情緒安穩與入睡都有幫助。