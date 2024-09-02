消息人士表示，這項方案包括出售業務以削減總體成本，其中包括可能出售可編程晶片部門Altera。基辛格與英特爾其他高層應該會9月中旬召開的董事會上提交計劃。

英特爾拒絕對此消息發表評論。

知情人士透露，這項提案包括與英特爾製造業務相關的計劃，但並未包括分拆英特爾以及出售旗下晶片代工製造業務給台積電等公司的計劃。不過，該提案尚未拍板，仍有可能在董事會之前出現變化。

該提案可能包括進一步縮減英特爾用於擴廠的資本支出計畫。消息人士表示，這可能包括暫停或完全停止其320億美元的德國建廠計劃。據報導，該項目已經被推遲。

英特爾8月公布意外疲弱的第三季展望，並宣布2025年資本支出規模將較2024年大減17%，至215億美元。

據消息人士表示，除了執行長基辛格等高層提出方案之外，英特爾亦聘請摩根士丹利和高盛就集團可以出售和保留哪些業務，向董事會提出建議。

消息人士表示，英特爾尚未對這些產品部門發出出價邀約，但如果獲董事會通過，英特爾就可能開始尋找買家。

英特爾可能考慮剝離的其中一個部門是在2015年以167億美元收購的可編程晶片業務Altera。

英特爾之前已經將Altera分拆出去成為獨立但仍為全資持有的子公司，並曾表示英特爾擬在Altera未來進行IPO時出售部分股權。不過英特爾迄今仍尚未敲定Altera的上市日期。

一名知情人士透露，英特爾也在考慮將Altera整個打包，全賣給另一家有興趣擴大產品組合的晶片製造商。基礎設施晶片製造商邁威爾（Marvell Technology）是可能的買家之一。

此前彭博社引述消息人士報導，英特爾正在和幾家投資銀行合作，試圖找出方法協助該公司度過成立56年來最艱難的時期。英特爾正在討論幾種方案，包括併購、拆離或出售晶片代工部門，以及可能取消某些工廠項目。