據法國廣播電台引述英國《金融時報》報導，中國的鋼鐵出口量今年預計將創下8年來的新高，低成本供應將充斥全球，並有可能加劇全球貿易緊張局勢。總部位於上海的諮詢公司「我的鋼鐵網」(mysteel)數據顯示，作為全球最大的鋼鐵生產國，中國的出口量預計將在2024年突破1億噸，達到2016年以來的最高水平。

報導引述「我的鋼鐵網」主編維維安（Vivian Yang）說：「今年到目前為止，鋼鐵出口一直處於歷史高位」。她預測，今年全年中國的鋼材出口總量將達到1億至1.01億噸，為歷史第3高。佔全球鋼產量50％以上的中國國內需求下降，導致生產商出口更多材料，主要出口到東南亞國家，並越來越多地出口到歐洲。

市場研究公司Astris Advisory Japan的大宗商品策略師羅珀（Ian Roper）說，「中國一直在向全球大量供應鋼材，推動價格下跌」。羅珀預計，各國將採取報復行動，以保護本國鋼鐵製造商免受世界最大生產國的不利競爭。羅珀認為，未來幾個月將有「越來越多的貿易案件」針對中國。這些案件可能導致各國對中國鋼鐵產品徵收更高的關稅，而中國鋼鐵產品已經在多個國家面臨關稅。

今年，墨西哥和巴西等越來越多的新興市場經濟體已經提高了關稅，越南和土耳其等其他國家也發起了新的調查。美國今年將對中國鋼鐵產品徵收的關稅提高了2倍，而歐盟則在5月份對中國的鍍錫鋼產品發起了反傾銷調查。加拿大上周宣布將自今年10月15日起對原產自中國的部分鋼鐵產品加征25％的附加關稅。8月29日，代表中國大型國有鋼廠的中國鋼鐵工業協會敦促鋼鐵企業結束「惡性競爭」，並指責它們「依靠價格戰搶奪市占率」。

截至8月16日，中國鋼鐵工業協會的中國鋼材價格指數跌至近8年來的最低點。在歐洲，熱軋卷板的現貨價格自年初以來下跌了近五分之一。中國建築業和經濟活動的放緩導致國內需求急劇下降，而鋼鐵生產商卻遲遲不削減產量，造成供過於求。

中國工信部在8月份暫停了對新鋼鐵廠的審批，這表明了中國政府對這一問題的關注。預計未來幾個月中國對歐洲的鋼材發貨量也將激增，尤其是用於汽車和機械等產品的熱軋卷板。

大宗商品價格數據供應商阿格斯媒體公司（Argus Media）的鋼鐵主管理查德森（Colin Richardson）說：「未來幾個月我們將看到一個高峰」。儘管歐盟對中國鋼鐵產品徵收至少18.1％的高額關稅，但中國國內熱軋卷板的價格最近已下降到在歐洲具有成本競爭力的程度，即使徵收額外關稅也是如此。

澳洲最大銀行之一澳新銀行的研究部門高級商品策略師海因斯（Daniel Hynes）說，中國鋼鐵生產商的出口量通常占其總產量的7％至10％，但今年受益於歐洲和亞洲相對強勁的需求。海因斯說，「尤其是在我們看到歐洲等一些地區的生產商因能源成本上升而受到影響的時候，這為中國鋼鐵生產商打開了大門」。不過他補充說，最近幾個月有一些跡象表明全球需求正在疲軟。

全球最大的鋼鐵製造商寶武鋼鐵集團在8月份警告說，鋼鐵行業正面臨一個漫長而寒冷的冬天，其嚴重程度將超過2008年和2015年的鋼鐵危機。官方數據顯示，中國鋼鐵企業虧損嚴重，今年前7個月累計虧損28億元人民幣。根據「我的鋼鐵網」數據，中國只有1％的鋼廠盈利。