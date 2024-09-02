去（2023）年代表國民黨參選副總統的趙少康，不滿吳姓網友LINE傳訊散布他「私吞83年台北市長競選結餘款3億元，遭王建煊譴責後退出新黨」，委請律師控告吳男違反總統副總統選罷法，台北地檢署認為，告訴人律師僅提出留言截圖，尚無具體事證，認為吳罪嫌不足，今（2日）將吳男不起訴處分。
趙少康於去年11月24日「藍白合」破局後，獲國民黨提名參選副總統，不滿吳姓網友在他獲 提名的4天後，用LINE傳訊散布他「私吞83年台北市長競選結餘款3億元，遭王建煊譴責後退出新黨」，委請律師控告吳男違反總統副總統選罷法及加重誹謗罪。
檢方調查時，吳男未到案，吳妻具狀指吳男今年2月二次中風，言語及行動均不便。
檢方認為，趙的律師只提出網路留言截圖，也提不出其他具體事證，加上另名林姓被告獲士林地檢署不起訴，因此認為吳男罪嫌不足，今不起訴處分。
★未經判決確定，應推定為無罪。
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