瑞銀預測，在近期市場波動和美元兌日元大幅下跌的情況下，日本央行可能會在2025年第二季度加息25個基點。此外，隨著美國政策利率預計下調（至2025年9月可能下調175個基點），以及日本央行逐步收緊政策，美元兌日元預計在2025年9月將升至138。然而，在未來3到4個月內，該貨幣對可能徘徊在143.50至149.50區間內，因市場已經消化美日利差變化，且市場定位已轉向做空美元兌日元。

儘管如此，瑞銀認為，日本股市在中期內具有投資潛力，特別是銀行、IT服務、電子元件和半導體設備等領域的股票，因為公司治理改革和年底前可能提前舉行的大選將為這些板塊帶來中期回報機會。

瑞銀還指出，美元兌日元的進一步下行風險主要來自兩方面：首先，美國即將公佈的經濟數據，尤其是9月6日的非農就業數據，可能低於預期，進而引發對美國經濟衰退的擔憂。其次，日本政壇的變化，如持鷹派立場的石破茂在自民黨領導人競選中崛起，可能對日元構成支撐。不過，這些目前僅是風險情境。