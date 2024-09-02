一名媽媽在網路上指控，8月31日與老公、女兒全家3人一起逛台南舉辦的台灣文化創意博覽會，逛到攤位「文創股長 STARup hub」時，該攤位員工突然指控女兒偷竊卡冊，要求搜全家的包包，結果包包檢查完沒發現卡冊，員工還一臉不信，很沒誠意地小聲說「不好意思，妳們可以走了」，她要求對方道歉還被嗆，歡迎檢舉客訴。消息一出後，「文創股長 STARup hub 」臉書遭網友們灌爆，截至發稿前業者都未回應此事。

原PO昨天在臉書粉專「文創股長 STARup hub」貼文下方留言，投訴遭到不公平對待，8月31日全家去參觀文博會，女兒竟然被「文創股長 STARup hub」攤位員工質疑偷竊一本卡冊放入包包，讓女兒非常驚恐、害怕，她只是拿2張名片，突然被說是偷竊，「你們到底哪裡來的自信確定就是我家小孩拿的？監視器拍到？還是現場有抓到？」

原PO表示，攤位員工堅持要搜全家的包包，還有一位員工說話很不禮貌，「一副認定就是我們拿的，還說我們就是離開攤位了，說不定放別的地方，但你們攤到後面攤不到2分鐘的腳程，請問我們可以放那裡，你不覺得很不尊重人嗎？看小孩小好欺負？我請你叫警察，你為什麼不叫？」

最後原PO全家打開包包自清，證實真的沒有偷竊，但攤位員工還是一臉不信，很不甘願地小小聲說句「不好意思，妳們可以走了」，不好意思還是含在嘴裡說的，沒有跟小孩好好道歉，最後員工還嗆她，歡迎檢舉客訴，讓原PO氣炸，雖然自己講話態度也不是很好，但女兒遇到這種事，當媽媽的真的很難不生氣。

留言一PO出後，「文創股長 STARup hub」的臉書馬上被大批網友灌爆，紛紛留言「請你們給孩子一個正式的道歉，不然你們搜包是犯法的，還沒證據污衊」、「是改名叫強制股長了嗎」、「你知道連警察都不能隨便搜身嗎？」、「請問貴攤位有台南地院法官開立的搜索票嗎？」對於該指控，截至發稿前業者都尚未回應。