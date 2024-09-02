英特爾面臨成立56年以來最大的經營危機，正與投資銀行合作討論挽救方法，其中之一是分拆晶圓代工業務，分析師Amir Anvarzadeh坦言，英特爾模式已經崩潰，在太多的業務領域上同時出現挑戰；知名分析師陸行之更吐槽，即使晶圓代工業務免費送人，也真的是誰接誰燙手。

綜合外媒報導，英特爾在現任執行長季辛格（Pat Gelsinger）帶領下進軍晶圓代工業務，但難度遠遠超出高層們想像，季辛格坦言，低估晶圓代工困難的程度，對於潛在客戶沒有轉單過來感到失望。

在此狀況下，投資顧問機構Asymmetric Advisors分析師Amir Anvarzadeh表示，英特爾的營運模式實際上已經崩潰，在太多的業務領域上同時出現挑戰。外媒爆料，英特爾正與摩根士丹利及高盛在內的投資銀行商討改善營運狀況的建議，其中之一包括分拆晶圓代工業務。

由於討論仍在早期階段，市場仍在觀望後續發展，但陸行之坦言，英特爾晶圓代工的營業虧損率為-65%，等於賣一片1萬美元的晶圓會虧掉6550美元，成本達16650美元，即使晶圓製造業務是免費送給別人，也真的是誰接誰燙手。