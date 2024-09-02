輝達公布第三季財測略低於市場高標，近期股價表現震盪，根據外媒報導，輝達今年6月市值曾衝上全球第一，執行長黃仁勳從這時開始出脫手中持股，今年以來賣股多達40次，累計套現5.797億美元（約新台幣186億元）。

科技媒體「Wccftech」報導，黃仁勳從6月以來持續賣股，第一次在6月中旬，他當時出售1.2萬股輝達，約進帳1550萬美元（約新台幣4.99億）。

最新SEC（美國證券交易委員會）資料顯示，上周五黃仁勳也賣出1420萬美元（約新台幣4.57億元）的股票。截至今年8月30日，黃仁勳共出脫輝達股票40次，進帳5.797億美元。

黃仁勳並不是唯一賣出持股的輝達高層，財務長Colette Kress、全球業務營運執行副總裁Jay Puri和執行副總裁Debora Shoquist等也在出售輝達股票。輝達執行長黃仁勳及其他3位高層，今年以來處分輝達股票已進帳6.77億美元（約新台幣218億）。