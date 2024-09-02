據澎湃新聞報導，今年上半年，大陸居民「提前還房貸」未見緩解。報導梳理最新出爐的上市銀行2024年半年報發現，在處於房地產貸款集中度管理制度的第一檔和第二檔共計19家上市銀行中，今年上半年有14家銀行的個人住房貸款餘額較2023年末出現減少，增加的僅有5家。

資產質量方面，受房地產銷售低迷、經濟增長放緩等因素影響，大中型銀行的個人住房貸款不良率幾乎全部均較上年末有所上升。

在披露了相關數據的14家大中型上市銀行中，今年上半年，13家個人住房貸款不良率出現上升，1家下降。

這19家上市銀行中，包括第一檔中資大型銀行中的工行、建行、農行、中行、交行、郵儲銀行；第二檔17家中資中型銀行的13家，分別為10家上市的全國性股份制商業銀行（招行、浦發、興業、中信、民生、光大、平安、華夏、渤海、浙商）以及北京銀行、上海銀行、江蘇銀行。

六大行按揭貸款上半年合計減少超3200億

作為房貸發放的主力軍，大陸國有大行受提前還貸的衝擊最為明顯。2024年上半年，大陸國有六大行的個人住房貸款合計減少了3254.71億元（人民幣，下同），而2023年，大陸國有六大行的個人住房貸款合計減少5568.57億元。

今年上半年，郵儲銀行是大陸國有大行中唯一實現個人住房貸款增長的，工行、建行、農行、中行和交行的個人住房貸款餘額均較上年末出現下降。其中，工行和農行的個人住房貸款減少最多，規模均超過千億元，建行和中行緊隨其後。

10家股份制銀行中，中信銀行、平安銀行、浙商銀行和華夏銀行的個人住房貸款餘額增加，招行、興業銀行、光大銀行、浦發銀行、民生銀行和渤海銀行的個人住房貸款餘額較2023年末出現下降。

合計看，10家股份行的個人住房貸款餘額降幅不大。招行和興業銀行的個人住房貸款分別減少100.47億元和107.41億元，中信銀行和浙商銀行的個人住房貸款增加了172.86億元和174.51億元。

3家城商行2024年上半年個人住房貸款餘額均小幅減少。

個人住房貸款不良率幾乎全線上升

今年上半年大中型銀行的個人住房貸款不良率幾乎全線走高，多家銀行在半年報中表示，其個人住房貸款業務整體風險可控。

大陸國有大行方面，只有郵儲銀行實現了個人住房貸款不良「雙降」。工行、建行、農行、中行和交行2024年上半年個人住房貸款不良率分別上升了0.16、0.12、0.03、0.07和0.11個百分點。

從絕對值看，六大行中，截至6月末，工行的個人住房貸款不良率最高，為0.60％，交行的個人住房貸款不良率最低，為0.48％。

股份制銀行中，在披露個人住房貸款資產質量的7家銀行（招行、興業、中信、浦發、民生、平安、渤海）中，不良率全線走高。其中，渤海銀行的個人住房和商業用房貸款不良率達到了1.31％，其餘均低於1％，招行個人住房貸款不良率在股份行中最低，為0.4％。