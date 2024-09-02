民眾黨主席柯文哲、台北市前副市長彭振聲涉嫌京華城弊案，遭台北地檢署依違背職務收賄罪、圖利罪聲押禁見。柯文哲歷經院檢馬拉松式訊問後，法官今（2）凌晨認為柯犯罪嫌疑不重大「無保請回」。律師鄧湘全在臉書貼文分析並點出關鍵，「就是我法官至少要有認定你百分之五十以上有罪的程度，我才會押你啦！」

律師鄧湘全今早在臉書PO文指出，早上看新聞，民眾黨柯文哲主席，無保請回！

什麼是「無保請回」？

刑事訴訟法第101條規定，被告經法官訊問後，認為「犯罪嫌疑重大」，而有逃亡或有事實足認為有逃亡之虞者、有事實足認為有湮滅偽造變造證據或勾串共犯或證人之虞者、所犯為死刑、無期徒刑或最輕本刑為五年以上有期徒刑之罪，有相當理由認為有逃亡、湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞者，就有可能被法院裁定羈押。

假如有前面犯罪嫌疑大及逃亡或勾串證人之虞等情形，但並無羈押之必要，法院會要求「具保、責付或限制住居」，就是交錢保人或限制住在家裡頭不能亂跑出國之類的。如果連犯罪嫌疑重大都不構成，這時連交保或限制住居都免了，這就是「無保請回」。

羈押被告：最大前提必須是犯罪「嫌疑重大」！

什麼是「犯罪嫌疑重大」？

法院判決「有罪成立」，必須是證據已達「毫無合理懷疑的確信」，白話來講判有罪是「百分之一百確信的程度」，是「沒有疑問的」。法院判斷「犯罪嫌疑重大」，必須是證據已達「某種層度大概有罪的證明程度」，白話來講犯罪嫌疑重大是「大概百分之五十相當程度確信有罪的程度」。

犯罪嫌疑重不重大怎麼判斷？

對於一個犯罪事實的認定，要依證據來判斷，基本上看待一個犯罪事實，是從無到有，一開始有跡象讓人「想像」，接著「懷疑」，然後「可能」。後來有證據出現了，慢慢可以「說明」，證據愈來愈多了，開始可以從「釋明程度」（解釋說明）往前推進到「證明程度」(證據明確)。所以說，從「想像、懷疑、可能、說明、釋明、證明」，法院如果要羈押被告，至少要到達「釋明與證明之間」的程度，若寬鬆 一點，釋明程度就可以羈押了。

律師鄧湘全指出，臺灣高等法院101年度抗字第 333 號刑事裁定表示：「關於羈押與否之審查，其目的僅在判斷有無實施羈押強制處分之必要，並非認定被告有無犯罪之實體審判程序，故關於羈押之要件，無須經嚴格證明，以自由證明為已足；至於被告是否成立犯罪，乃本案實體上應予判斷之問題。」

刑事訴訟法講證明有兩種，嚴格證明與自由證明，有罪要嚴格證明，羈押要自由證明，一般人應該聽不懂嚴格證明與自由證明。其實，大致原則說來，就是我法官至少要有認定你百分之五十以上有罪的程度，我才會押你啦！希望「每位法官」在「每個案子」，都會貫徹這樣的原則！

★未經判決確定，應推定為無罪。