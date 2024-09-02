不少人會利用碗的邊緣打蛋，專家表示，蛋殼表面恐有沙門氏菌，在碗的邊緣敲擊可能會讓碎蛋殼推回蛋液，細小的蛋殼會掉進裝蛋的容器內，若蛋沒有煎熟，恐造成感染，最好的方法是在堅硬、平坦的平面上一次敲擊蛋，讓蛋殼表面產生些微裂痕，再撥開讓蛋白及蛋黃滑入容器中。

專家在料理網站《The Kitchn》指出，許多人會利用碗的邊緣打蛋，但敲碎的蛋殼會推回蛋液，其中細小的蛋殼還可能掉進裝蛋的容器裡，而蛋殼碎片恐沾有沙門氏菌，若處理不慎會汙染食物，如果蛋沒有煎熟，恐引發感染，造成腹瀉、嘔吐等症狀。

專家建議，要在堅硬、平坦的平面上一次敲擊蛋，讓蛋殼表面出現些微裂痕，再用手將蛋殼撥開，使蛋白及蛋黃自然滑落，可避免蛋殼、細菌等混入蛋液。

毒物專家招名威曾在臉書上提醒，雞蛋外殼若沒有清洗乾淨，很容易引發沙門氏菌中毒，感染後的症狀有嘔吐、腹瀉、寒顫、發燒、腹絞痛等，要避免被沙門氏菌感染，最重要的是把手洗乾淨，其次是把蛋洗乾淨，一定要把蛋煮熟，且加熱溫度要超過攝氏71度，沙門氏菌才會全部殺死。