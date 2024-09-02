民眾黨主席柯文哲近期身陷京華城弊案，台北地檢署前後約談市府2、30名人員，議員應曉薇、威京集團主席沈慶京已羈押禁見，時任台北前副市長彭振聲則因貪污罪嫌疑重大，今（2）日凌晨遭裁定羈押禁見，並由檢方上銬送往台北看守所。針對北院今凌晨裁定柯文哲無保，北檢將提抗告，黃帝穎律師則表明立場，聲稱絕對支持檢廉肅查貪弊，而柯文哲無保裁定後至少面對2大挑戰。

「彭振聲稱柯文哲交辦，北院裁定竟認不算涉嫌重大，違反經驗法則。」黃帝穎律師指出，北院裁定柯文哲無保的主要理由，是柯文哲未出席圖利京華城案的都委會決議、不算涉嫌重大，因此只裁定收押彭振聲。

黃帝穎律師質疑，彭振聲在市議會京華城調查小組已陳稱「市長交辦」，共犯已明確指證，北院仍認定不構成涉嫌重大，顯然違反經驗法則，無保理由經北檢提起抗告後，將面臨挑戰。

黃帝穎律師表示，至於實質影響力是否雙標，則基於高院在鄭文燦聲押抗告裁定後，留下卸任市長仍有實質影響力見解，發回後鄭文燦裁定收押，並直呼：「柯文哲案的抗告也會到高院，同樣是卸任市長，柯文哲更是現任黨主席，會沒有實質影響力？這是司法是否雙標的挑戰。」