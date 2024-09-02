涉入京華城案的民眾黨主席柯文哲，政壇起落引發不少「前輩」感嘆。前副總統呂秀蓮直言，是陳水扁、李登輝和蔡英文三位前總統造就了柯，並透露柯昔日曾在她的爭取下，多次到監獄探視阿扁，但「他為什麼沒從阿扁的例子得到警惕」？

柯文哲今晨獲無保請回，但所涉京華城、京華城等爭議仍受到關注與討論。呂秀蓮在昨天播出的網路節目《下班瀚你聊》中直言，與「柯文哲突然叱吒風雲10幾年，3個總統造就他」，其中陳水扁是「被動造就」。她透露，當年若不是自己拼命爭取到醫生能去探視扁的機會，柯就不會被請去看扁、也就不會每天大張旗鼓地講阿扁在獄內的情況，讓綠營認為他是自己人、阿扁的救命恩人。

在李登輝方面，呂秀蓮說，李以「上賓之禮」對待柯文哲和他的父母，只要有李在的場合，柯一家都是上賓；最後，蔡英文不但全力支持柯文哲選台北市長，還下令全黨幫他助選。

呂秀蓮感嘆，自己當初曾幫柯文哲爭取到監獄探視陳水扁的機會，他為什麼沒有警惕到，一旦從政，要謹言慎行；連權傾一時的阿扁，都會因為涉及不法而在卸任後鋃鐺入獄？「這是我最替他感到惋惜的地方」；不像一般人沒進到監獄感受不大，柯文哲當時常去探視陳水扁，還自認為是阿扁的救命恩人，但卻沒有從這個例子得到警惕。

★未經判決確定，應推定為無罪。